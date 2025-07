LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia oro nella pallanuoto! Tavernini certa di una medaglia nell’alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46 GINNASTICA ARTISTICA – Arriva il risultato definitivo dalla finale del corpo libero femminile. Oro alla giapponese Shoko Miyata (13.700), argento alla connazionale Kohane Ushioku (13.366), bronzo alla belga Jade Vansteenkiste (13.266 con penalizzazione di un decimo). 20.44 ATLETICA – Asia Taverniniiiiiiii sale a 1.89 nell’alto femminile! Che spettacolo l’azzurra che ora è seconda, alle spalle della spagnola Una Stancev Stevanovic: iberica ancora a percorso netto. 20.42 ATLETICA – Siamo debitori del risultato di Tommaso Maniscalco nella seconda semifinale degli 800 metri maschili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia, oro nella pallanuoto! Tavernini certa di una medaglia nell’alto

In questa notizia si parla di: diretta - alto - universiadi - risultati

LIVE Milan-Bologna 0-0, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: destro di Ferguson che finisce alto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Giallo comunque per Ferguson per il fallo.

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: Sioli e Fassinotti out nell’alto, attesa per Tortu - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Pochi minuti al via dei 1500 metri femminili, ecco la lista di partenza.

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: Bruni convince, in gara Fassinotti e Sioli nell’alto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 Tutto pronto per il via del salto in alto maschile. Ecco la lista di partenza.

Che estate per Sara Nestola : Universiadi ( Mezza Maratona ) e Mondiali ( Maratona ) in maglia Azzurra. Un estate “calda” per la nostra Campionessa di mezzofondo e maratona Sara Nestola, che nel ritiro in altura di Livigno, dove sta’ svolgendo un proficuo p Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia vicina all’oro nella pallanuoto. Tavernini e Mandriota ci provano fra atletica e ginnastica; LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: pioggia di ori nell’atletica! Muraro, Coiro e Fontana da impazzire!; LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Carraro quinta nei 100 ostacoli, giornata che non sorride all’Italia.

Universiadi: Asia Tavernini e Matteo Oliveri in finale - BOCHUM – primo aggiornamento dalla quinta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Lo riporta msn.com

Universiadi: Coiro oro e ancora sotto i 2! Fontana-Kaddari in finale, Lando sesto - BOCHUM – nuovo aggiornamento dalla quarta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Da msn.com