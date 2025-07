LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia ecco l’oro nella pallanuoto! Tavernini bene nell’alto c’è Mandriota nella ginnastica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 PALLANUOTO – Terzo oro consecutivo per la pallanuoto maschile alle Universiadi. L’Italia con questa vittoria sale nel medagliere a 11 ori, 7 argenti e 18 bronzi scavalcando la Germania al 5° posto nel medaglie assoluto di questa edizione dei Giochi Universitari. 20.00 PALLANUOTO – E allora possiamo dirlo: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! L’Italia batte Stati Uniti 16-12 nella piscina di Duisburg. Partita pazzesca degli azzurri capaci di crearsi il gap necessario per portarsi a casa la finale. Splendidi Faraglia, Carnesecchi e Balzarini: tutti autori di tre reti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia, ecco l’oro nella pallanuoto! Tavernini bene nell’alto, c’è Mandriota nella ginnastica

