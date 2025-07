LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia e USA per l’oro nella pallanuoto Tavernini e Mandriota ci provano fra atletica e ginnastica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25 PALLANUOTO – Intervallo nella piscina di Duisburg, Italia avanti 8-7 sugli Stati Uniti dopo i primi due quarti della finalissima per l’oro. 19.23 ATLETICA – C’è Asia Tavernini nella finale del salto in alto femminile. L’atto per le medaglie sta per iniziare all’interno dello stadio dell’atletica di Bochum. 19.20 PALLANUOTO – Occhioneeeeeee! Nuovo vantaggio dell’Italia che ora si porta sull’8-7. Zampata dell’azzurro a meno di due minuti dall’intervallo lungo. 19.18 PALLANUOTO – Continua il testa a testa fra Italia e Stati Uniti: 7-7, appassionantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia e USA per l’oro nella pallanuoto. Tavernini e Mandriota ci provano fra atletica e ginnastica

