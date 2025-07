CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 PALLANUOTO – Faragliaaaaaaaaaaaaa! Italia in vantaggio 4-3 contro gli Stati Uniti nella finalissima maschile delle Universiadi 2025. Mancano poco meno di due minuti alla fine del primo periodo. 18.57 PALLANUOTO – Pareggio di Balzarini per gli azzurri! Ora Italia e Stati Uniti sono sul 3-3. 18.54 PALLANUOTO – Italia-Stati Uniti 2-3. Larson riceve una gran palla e da posizione ravvicinata riporta avanti la sua nazionale. 18.53 PALLANUOTO – Italia-Stati Uniti 2-2. Gli americani commettono fallo, ci viene concesso un rigore, Gullotta non perdona. 18.51 PALLANUOTO – Sorpasso USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia e Stati Uniti in lotta per l’oro nella pallanuoto maschile