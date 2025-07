LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia di bronzo nella pallanuoto femminile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 BADMINTON – Wu e Yang del Tapei vincono il primo parziale per 15-8 contro i connazionali Chen e Shu nella finale a squadre miste! 13.16 BEACH VOLLEY – Iniziata la finale femminile per il bronzo tra gli Stati Uniti d’America di DurishKoenig e la Polonia di CiezkowskaLunio, con la nazionale a stelle e strisce avanti 3-1 nel primo parziale! 13.15 GINNASTICA ARTISTICA – Iniziata la finale maschile di esercizio su pavimento, con il britannico Luke Withehouse al momento in testa ma la gara è ancora lunga! 13.12 JUDO – Brasile avanti 3-1 sull’Uzbekistan nell’incontro di ripescaggio delle squadri miste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia di bronzo nella pallanuoto femminile!

