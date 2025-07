LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Quarto posto per Iervolino e Mancini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 GINNASTICA ARTISTICA – Altra medaglia del Giappone nella ginnastica ma questa volta è d’argento, con Daiki Moshimoto che arriva dietro l’armeno Hamlet Manukyan che vince l’oro. Terzo posto e medaglia di bronzo per Patrick Hoopes. 14.57 BEACH VOLLEY – Niente da fare, la Francia vince anche il secondo parziale per 18-21 e vince la medaglia di bronzo: quarto posto e medaglia sfiorata per Iervolino e Mancini. 14.55 BEACH VOLLEY – Se ne va il primo match point, 18-20 14.55 BEACH VOLLEY – Ottima parallela della Francia, 17-20 14.54 BEACH VOLLEY – L’Italia non riesce a difendere l’attacco francese, 16-19 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Quarto posto per Iervolino e Mancini

Universiadi 2025 – Italia in finale per il bronzo Si ferma in semifinale il cammino della nazionale universitaria maschile verso la Finale ai FISU World University Games Summer in Germania. Gli azzurri guidati da Vincenzo Fanizza si sono arresi al tie-break Vai su Facebook

Universiadi, l’Italia maschile sfida il Giappone per il bronzo - Il cammino dell’Italia verso il terzo titolo consecutivo ai FISU World University Games Summer si è fermato in semifinale con il Brasile, contro cui è arrivata la sconfitta al tie- it.blastingnews.com scrive

Universiadi, vola la Scotto di Carlo: terza medaglia di bronzo conquistata nella staffetta mista - Terza medaglia di bronzo conquistata da Viola Scotto di Carlo alle Universiadi in programma in questi giorni in Germania. Come scrive msn.com