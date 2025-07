LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Oro del Giappone nel tennis maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 TENNIS – Incredibile rimonta di Friend che regala l’oro al Giappone: vittori al terzo set per 7-5 con Samuel che non sfrutta il servizio sul 4-5 per lui! 15.25 BADMINTON – Tapei pareggia vincendo il secondo parziale: si va al set decisivo contro la Cina per la medaglia d’oro! 15.24 BADMINTON – La Cina di LiWang avanti un parziale su Tapei! 15.17 BEACH VOLLEY – Inizia la finale femminile per l’oro tra l’Olanda di HogenhoutNegenman e la Svizzera di MeniaAnnique! 15.14 TENNIS – Samuel serve per l’oro dopo che Frined ha tenuto il suo servizio: britannico avanti 5-4! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Oro del Giappone nel tennis maschile

LIVE Italia-Romania, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: clamoroso regalo del Giappone, promozione possibile! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Buongiorno amici di OA Sport. C’è un clamoroso colpo di scena: il Giappone ha battuto 3-2 l’Ucraina nei tempi regolamentari.

LIVE Italia-Romania, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: gli azzurri vogliono sfruttare il regalo del Giappone! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Il miglior marcatore dell’Italia fin qui nella rassegna è Daniel Tedesco, che si trova con 5 reti in sesta posizione nella classifica dedicata ai realizzatori.

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 20.58 È salito il livello della ricezione giapponese che ha permesso così a Kumagai di giocare maggiormente al centro con Oyama ed in combinazione con Miyabe.

