LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Iervolino e Mancini sfidano la Francia per il terzo posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 TENNIS – Friend porta il Giappone in vantaggio dopo aver vinto il primo set 6-1: la Gran Bretagna di Samuel è costretta alla rimonta per vincere loro! 14.02 PALLANUOTO – Germania avanti 6-4 sull’Ungheria per il bronzo maschile! 14.00 JUDO – Il Giappone batte 4-2 la Corea! Saranno i nipponici a sfidare la Francia per l’oro, mentre i coreani affronteranno l’Olanda per il bronzo! 13.56 BEACH VOLLEY – Medaglia di bronzo nel torneo femminile per USA con Ciezkowska e Lunio che perdono anche il secondo parziale per 21-10: Durish e Koenig possono esultare! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Iervolino e Mancini sfidano la Francia per il terzo posto!

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: due ori e un bronzo per i team azzurri, Stano formidabile! Mihai insegue nella 20km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29: Resta compatto il trio di testa, Frey viaggia a 13” E Mihai segue a 19” 13.

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: due ori e un bronzo per i team azzurri, Stano formidabile! Mihai fermata dai giudici - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08: La terza delle azzurre è Silvia fiorini a 5’23”. Purtroppo Italia giù dal podio nella gara a squadre della 20 km.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: è subito podio per l’Italia! Bronzo nel team event - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per una giornata intensa con due finali molto interessanti per l’Italia.

ULTIMA TAPPA Il viaggio dell’Italbasket femminile agli Europei si conclude oggi pomeriggio. Alle 16.30 c’è la sfida alla Francia che vale la medaglia di bronzo. È stato un torneo straordinario e siamo pronti a tifare per la #magliazzurra una volta di più! Vai su Facebook

