LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Doppietta giapponese nella ginnastica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 BEACH VOLLEY – La Svizzera di MeniaAnnique vede la medaglia l’oro sempre più vicina! Vantaggio 9-3 nel terzo set contro l’Olanda 15.55 ARCO – Termina la finale femminile di Compound tra l’indiana Parneet Kaur e la coreana Yeuun Moon, che vince l’oro per 146-147! 15.52 BEACH VOLLEY – Con un parziale di 21-19, l’Olanda di HogenhoutNegenman porta a casa il secondo set con la finale per l’oro contro la Svizzera di MeniaAnnique che si deciderà all’ultimo set! 15.46 BASKET – La Repubblica Ceca mantiene il vantaggio sulla Corea per ottenere il quinto posto, con Polonia e Argentina in svantaggio contro rispettivamente Libano e Filippine per il nono e il tredicesimo posto! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Doppietta giapponese nella ginnastica

Universiadi: Asia Tavernini e Matteo Oliveri in finale - BOCHUM – primo aggiornamento dalla quinta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Da msn.com

Universiadi. Torneo femminile. L'Italia batte 9-7 gli Usa al debutto - A Duisburg, sede dei tornei di pallanuoto, le ragazze guidate da Maurizio Mirarchi regol ... federnuoto.it scrive