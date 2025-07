LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Doppietta coreana nell’arco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 BEACH VOLLEY – Secondo set, per adesso, molto equilibrato tra Svizzera e Olanda che pareggiano 11-11! Ricordiamo che, nel caso in cui la coppia svizzera composta da MeniaAnnique dovesse vincere anche questo parziale, otterrebbero la medaglia d’oro! 14.42 BADMINTON – Altra medaglia d’oro per la Cina in pochissimi minuti con la coppia composta da LiWang che ha battuto quella del Tapei composta da JhengSung, che regalano l’argento alla loro nazione! Sta per iniziare la finale di singolare maschile con Tapei che avrà un’altra opportunità per portare a casa il secondo oro di giornata nella disciplina con Yen-Chen Ting, che se la vedrà con la Francia di Enogat Roy! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Doppietta coreana nell’arco

In questa notizia si parla di: diretta - universiadi - risultati - luglio

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set - È salito il livello della ricezione giapponese che ha permesso così a Kumagai di giocare maggiormente al centro con Oyama ed in combinazione con Miyabe.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l'avventura, Italia ambiziosa in tanti sport - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all'attacco nel nuoto - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Carraro quinta nei 100 ostacoli, giornata che non sorride all'Italia; LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Iervolino e Mancini cercano la seconda medagli della giornata; Universiadi 2025 oggi: Risultati di tutte le gare in diretta.

