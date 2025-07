LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Doppietta cinese agli anelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:21 ARCO – Il britannico Ajay Scott supera per 148-145 il polacco Konecki divenendo il primo finalista del compound maschile. In corso ora la seconda semifinale. Derby indiano tra Jadhav e Dalal. 16:16 GINNASTICA ARTISTICA – Doppietta cinese agli anelli maschili. Hengyu Liu (14.666) precede il connazionale Yang Liu (14.300) ed il canadese William Emard (14.233). Adesso una pausa di circa due ore, poi dalle 18.00 le ultime 5 finalissime di specialità . 16:12 BADMINTON – Iniziata la finale per l’oro del torneo maschile. In campo il francese Roy ed il taiwanese Ting. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia di bronzo nella pallanuoto femminile! Doppietta cinese agli anelli

In questa notizia si parla di: doppietta - diretta - cinese - agli

