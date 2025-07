LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | azzurri in finale nella canoa Italia sconfitta contro l’Olanda nel judo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.26 JUDO – Corea del Sud 4-0 al Brasile nei quarti di finale. 11.20 TIRO CON L'ARCO – Berkim Tumer (Turchia) 6-4 contro la cinese Hao Feng (Cina). 11.16 JUDO – Georgia batte la Spagna 4-1. 11.11 TIRO CON L'ARCO – Pareggio al momento tra Feng Hao (CHN) contro il turco Berkim Tumer 2-2, per la medaglia di bronzo. 11.06 TENNIS – Eszter Meri (SVK) avanti un set a 0 contro Alevtina Ibragimova (AIN). 11.00 CANOA – L'Italia nella semifinale quattro, chiude seconda dietro l'Olanda. 10.55 JUDO – Sconfitta per l'Italia contro l'Olanda per 4-2 nel mixed team.

