LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | si parte con il team event alle 9.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali di tuffi a Singapore. Prendono il via di Mondiali 2025 di tuffi preso l’OCBC Aquatic Centre di Singapore  e inoltre si concluderĂ la competizione femminile dalle grandi altezze sull’isola di Sentosa. In casa Italia si punta a recitare un ruolo di primo piano, nella consapevolezza di affrontare un campionato di altissimo livello. A dare il via alle danze saranno le atlete impegnate nelle eliminatorie dal trampolino tre metri. Al via saranno presenti anche Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che avranno come obiettivo l’accesso alla finale, prevista alle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte con il team event alle 9.30

Inizia l'avventura iridata degli specialisti dei tuffi dalle grandi altezze, tre gli azzurri in gara.

