LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Pellacani in finale dal metro Attesa per il Team Event alle 9.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.44: Appuntamento alle 9.30 con la finale del Team Event, dove si assegneranno le prime medaglie. L’Italia schiera Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini. 8.42: Purtroppo non ci sarà nella finale a dodici Elena Bertocchi. La lombarda ha concluso solamente al ventesimo posto 228.60, a quattordici punti dall’ultima delle qualificate, l’armena Aleksandra Bibikina (242.15). 8.40: Chiara Pellacani ha concluso all’ottavo posto (251.10), ma vicina al quarto della svizzera Michelle Heimberg (261.85). La classifica dietro le prime tre è comunque corta, visto che in mezzo all’elvetica e all’italiana ci sono la britannica Yasmin Harper (258. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani in finale dal metro. Attesa per il Team Event alle 9.30

In questa notizia si parla di: finale - diretta - pellacani - team

Finale di serie A femminile di rugby tra Villorba e Valsugana: in diretta tv su Raisport - Un passo avanti importante, quello che vivrà domani il rugby femminile italiano. Si conclude infatti la stagione con la Finale di Serie A Elite Femminile che andrà in scena allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, dove Valsugana e Villorba, ore 15, rinnoveranno.

Parete, Madonna della Rotonda: ieri il gran finale in diretta televisiva - Parete, Madonna della Rotonda: ieri il gran finale in diretta televisiva L'articolo Parete, Madonna della Rotonda: ieri il gran finale in diretta televisiva sembra essere il primo su Teleclubitalia.

LIVE Venezia-Schio 60-53, A1 basket femminile in DIRETTA: ultimo quarto intensissimo, +7 Reyer a -5? dalla sirena finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-57 Costanza Verona non vuole mollare per la Famila Wuber.

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani in finale dal metro. Attesa per il Team Event alle 9.30; Mondiali tuffi 2025, il programma di oggi (26 luglio): orari, tv, streaming, italiani in gara; Tuffi, Pellacani in finale dal metro ai Mondiali. Keeney chiude davanti alle cinesi.