LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Pellacani e Giovannini non perfetti | podio difficile nel Team Event

10.43: Buona coppia di tuffi per la Malesi che ha un totale di 268.55, terzo posto 10.42: Il Messico mette la freccia e con due tuffi di buon livello, totale di 350.70, in testa con 34 punti di vantaggio sull'Italia 10.41: Scarso in ingresso in acqua, qualche spruzzo di troppo, punteggio 54.45, totale di 314.85 10.40: Scompare in acqua Jodoin di Maria che porta 73.60 punti, totale di 260.40 10.33: Errore anche per gli australiani che sono lontani dalle prime posizioni. Italia quarta a 13 punti dal podio a metĂ gara. Serve la perfezione degli specialisti dalla piattaforma

