LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | PELLACANI DI BRONZO DAL METRO! Italia solo sesta nel Team Event

14.05: Questa la classifica finale del metro donne del Mondiale di Singapore: 1 Maddison Keeney (AUS) – 308.00 2 Yajie Li (CHN) – 290.25 3 Chiara Pellacani (ITA) – 270.80 4 Hailey Hernandez (USA) – 270.45 5 Michelle Heimberg (SUI) – 265.65 6 Kristina Ilinykh (NAB) – 261.85 7 Mia Zazil Cueva Lobato (MEX) – 260.05 8 Yasmin Harper (GBR) – 258.45 9 Jia Chen (CHN) – 254.80 10 Aleksandra Bibikina (ARM) – 251.45 11 Elna Widerstrom (SWE) – 234.60 12 Nais Gillet (FRA) – 233.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, BarnabĂ e Baraldi per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

Calendario Mondiali Singapore 2025: orari giornalieri nuoto, tuffi, acque libere, artistico, pallanuoto e grandi altezze. Dove vederli in tv - Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: saranno protagonisti per oltre tre settimane nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze.

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia solo sesta, primo oro cinese nel Team Event! Pellacani dal metro dalle 13.00; Mondiali tuffi 2025, risultati delle gare di oggi: Pellacani in finale dal metro; Mondiali tuffi 2025, il programma di oggi (26 luglio): orari, tv, streaming, italiani in gara.

Mondiali tuffi: bronzo Pellacani nel trampolino da 1 metro - Chiara Pellacani ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali di tuffi in corso a Singapore. Da ansa.it

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani in finale dal metro. Attesa per il Team Event alle 9.30 - 32: Pellacani sul trampolino per iniziare la gara 9. informazione.it scrive