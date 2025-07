LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia solo sesta primo oro cinese nel Team Event! Pellacani dal metro dalle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Per il momento è tutto, dalle 13.00 la finale del metro donne. A più tardi 11.45: Questa la classifica finale del Team Event: 1 CHN – Yiwen Chen, Yuxi Chen, Zilong Cheng, Yuan Cao – 466.25 2 MEX – Randal Willars Valdez, Alejandra Estudillo Torres, Zyanya Yunuen Parra Martin, Osmar Olvera Ibarra – 426.30 3 JPN – Sayaka Mikami, Sho Sakai, Reo Nishida, Rin Kaneto – 409.65 4 USA – Carson Tyler, Jack Ryan, Daryn Wright, Sophia Verzyl – 404.90 5 NAB – Elizaveta Kuzina, Iuliia Timoshinina, Ruslan Ternovoi, Ilia Molchanov – 400.35 6 ITA – Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro, Riccardo Giovannini – 386. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia solo sesta, primo oro cinese nel Team Event! Pellacani dal metro dalle 13.00

In questa notizia si parla di: diretta - team - event - metro

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: Trionfo e record del mondo per Stano nella 35 km! Doppio oro Italia nei team - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01: Perez mantiene 34” di vantaggio su Palmisano. Cresce il vantaggio di Colombi su Shevchuk per il terzo posto.

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: due ori e un bronzo per i team azzurri, Stano formidabile! Mihai insegue nella 20km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29: Resta compatto il trio di testa, Frey viaggia a 13” E Mihai segue a 19” 13.

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: due ori e un bronzo per i team azzurri, Stano formidabile! Mihai fermata dai giudici - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08: La terza delle azzurre è Silvia fiorini a 5’23”. Purtroppo Italia giù dal podio nella gara a squadre della 20 km.

Due orchestre MuSa-Musica Sapienza protagoniste di “Classica al Tramonto”, la rassegna estiva della Iuc all’Orto botanico La serata si è aperta con MuSa Classica orchestra, diretta da Demetrio Moricca, che ha proposto “L’Uccellatrice”, intermezzo in due Vai su Facebook

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani in finale dal metro. Attesa per il Team Event alle 9.30; Mondiali tuffi 2025, risultati delle gare di oggi: Pellacani in finale dal metro; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland.

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani in finale dal metro. Attesa per il Team Event alle 9.30 - 32: Pellacani sul trampolino per iniziare la gara 9. Come scrive informazione.it

DIRETTA TEAM EVENT MONDIALI SCI 2025/ Italia medaglia d’oro! Battuta ... - Eccoci a pochi minuti dal via della diretta team event, cioè dall’apertura dei Mondiali di sci 2025 e anche al ritorno di una gara la cui ultima apparizione era stata il 17 marzo 2023 a Soldeu ... Riporta ilsussidiario.net