LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | temporale a Sentosa si riparte alle 6.10 Cosetti dodicesima prima dell’ultima rotazione

5.35: Gara interrotta. Si riparte alle 6.10 ora italiana con l'ultima rotazione. Appuntamento tra cir4ca 35 minuti 5.34: Questa la classifica della gara femminile quando manca l'ultima rotazione di tuffi: 1 Rhiannan Iffland (AUS) – 256.65 2 Molly Carlson (CAN) – 232.30 3 Kaylea Arnett (USA) – 225.90 4 Simone Leathead (CAN) – 224.50 5 Maya Kelly (USA) – 220.00 6 Ginni Van Katwijk (NED) – 211.05 7 Alejandra Sofia Aguilar Tovar (MEX) – 205.70 8 Maria Paula Quintero (COL) – 204.20 9 Meili Carpenter (USA) – 198.75 10 Xantheia Pennisi (AUS) – 189.55 11 Isabel Cristina Perez (COL) – 189.

