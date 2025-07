LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.33: per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani per l’ultima giornata di gare con i due round decisivi della finale maschile dalle 5.00. Buona giornata 8.32: Questa la classifica finale della gara femminile dei tuffi delle grandi altezze: 1 Rhiannan Iffland (AUS) – 359.25 2 Simone Leathead (CAN) – 314.50 – 44.75 3 Maya Kelly (USA) – 310.00 – 49.25 4 Kaylea Arnett (USA) – 291.50 – 67.75 5 Isabel Cristina Perez (COL) – 287.20 – 72.05 6 Ginni Van Katwijk (NED) – 285.15 – 74.10 7 Maria Paula Quintero (COL) – 278.30 – 80.95 8 Elisa Cosetti (ITA) – 277. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland

In questa notizia si parla di: tuffi - altezze - diretta - iffland

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, BarnabĂ e Baraldi per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

Il fascino dei tuffi dalle grandi altezze. Il racconto di Cosetti e Barnaba - L’hanno soltanto sfiorato il podio a Polignano a mare. L’hanno accarezzato per qualche minuto. L’hanno sognato, spinti dalle migliaia di persone che facevano il tifo per loro sul ponte di Lama Mona.

Elisa Cosetti conquista la finale nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali. Vai su Facebook

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba sesto dopo i primi quattro round, Baraldi e Cosetti in finale!; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba e Baraldi in zona finale! Cosetti 12ma dopo la prima giornata.

Mondiali di nuoto e tuffi 2025, la seconda parte della competizione su Sky: date e orari - Prosegue la 22^ edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto "World Aquatics Championships 2025", che si sta svolgendo a Singapore e si concluderà domenica 3 agosto, in diretta su Sky e in streaming su ... Secondo sport.sky.it

Mondiali di Nuoto su Sky e NOW: tuffi, grandi altezze e vasca lunga in diretta da Singapore - Prosegue la 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto – “World Aquatics ... Lo riporta digital-news.it