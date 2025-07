LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | Cosetti non decolla nel quinto tuffo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.09: Qualche spruzzo di troppo anche per Elisa Cosetti che non riesce a prendere quota in classifica. Punteggio di 64.60, totale di 186.40 e secondo posto 5.07: Qualche spruzzo di troppo per la francese Bayon che è partita da una verticale un po’ traballante e poi ha commesso qualche errore. Punteggio di 51.80, totale di 168.30, terzo posto. Ora Cosetti 5.05: Leggermente scarsa in ingresso in acqua l’australiana Pennisi che totalizza 83.85, totale di 189.55 e primo posto 5.03: Buon primo tuffo della svizzera Herculano che totalizza 87.40, totale di 186. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti non decolla nel quinto tuffo

In questa notizia si parla di: cosetti - diretta - tuffi - altezze

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, BarnabĂ e Baraldi per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupireattr - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.52: La giornata di oggi, a differenza del programma iniziale, prevede ben quattro rounds sia della gara femminile che della gara maschile.

Elisa Cosetti conquista la finale nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali. Vai su Facebook

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba sesto dopo i primi quattro round, Baraldi e Cosetti in finale!; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegnano le medaglie della gara femminile; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba e Baraldi in zona finale! Cosetti 12ma dopo la prima giornata.

Grandi altezze. Cosetti prima italiana a tuffarsi da 21 metri - Sabato 25 e domenica 26 settembre sono due giornate da cerchiare in rosso sul calendario della Federazione Italiana Nuoto. Secondo federnuoto.it

Mondiali di Nuoto su Sky e NOW: tuffi, grandi altezze e vasca lunga in diretta da Singapore - Prosegue la 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto – “World Aquatics ... Da digital-news.it