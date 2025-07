LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutti a caccia della fuga giusta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Si muove Tim Wellens: il campione belga è tra i favoriti per la tappa odierna. 12.45 Con loro anche Raul Garcia Pierna. 12.43 Scatenata la EF Education – EasyPost: partono al contrattacco Sweeny e Powless. 12.41 Ripreso Kasper Asgreen. 12.38 Subito in difficoltà Jonathan Milan: in ogni caso la Maglia Verde è praticamente assicurata, basterà arrivare a Parigi. 12.35 Hanno tentato la sortita van Aert e Alaphilippe, plotone che prosegue compatto alle spalle di Asgreen. 12.32 Corridori che stanno iniziando il primo GPM di giornata: Col de la Croix de la Serra (12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutti a caccia della fuga giusta

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in cinque al comando - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: LE PREVISIONI SUL GIRO D’ITALIA 2025 14:02 L’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck può centrare oggi la sua ventesima affermazione da professionista.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Continuano gli attacchi dei corridori della Ineos nonostante ci sia Turner nella fuga 12.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.17 È il giorno della frazione più lunga dell’edizione numero 108 della corsa rosa: i corridori si daranno battaglia lungo 227 km che li porteranno da Potenza a Napoli, con l’arrivo posto sul lungomare della città partenopea.

