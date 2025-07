LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sono in tredici a guidare la corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:06 Jordan Jegat ( Team TotalEnergies) è il corridore meglio piazzato in classifica generale all’interno della fuga. Il francese è undicesimo con un ritardo di 38’42” dalla maglia gialla. 14:03 Il gruppo maglia verde ha già un ritardo di oltre 11? nei confronti dei battistrada. 14:00 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo maglia gialla è di 57”. 13:57 Caduto per lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) 13:54 I corridori si dirigono verso lo sprint intermedio di Chaux du Dombief. 13:51 Samuel Watson (INEOS Grenadiers) e Brent van Moer (Lotto) provano a raggiungere i battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sono in tredici a guidare la corsa

In questa notizia si parla di: diretta - tour - france - tappa

Gaza, operatori israeliani offrono "tour dell'orrore": gite per osservare bombardamenti dell'Idf sulla Striscia in diretta da Sderot - I tour choc offerti in Israele: seduti sul belvedere a guardare in diretta la Striscia bombardata I raid dell'Idf su Gaza continuano.

Tour de France: programma tappe e diretta TV streaming - Il Tour de France 2025 prende il via con la sua edizione numero 112, promettendo tre settimane di spettacolo ciclistico che culmineranno nuovamente nella tradizionale location parigina.

Estate sportiva Eurosport: Tour de France, UFC, golf, tennis e motori in diretta (anche su Discovery+) - L’estate di Eurosport entra nel vivo con una programmazione sportiva ricchissima, guidata dall’evento simbolo della stagione: il Tour de France, dove torna la sfida leggendaria tra Tadej Poga?ar e Jonas Vingegaard, pronti a darsi battaglia sulle strade della Grande Boucle.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Ventesima Tappa Vai su X

DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la diretta della diciannovesima tappa del Tour de France Vai su Facebook

20^ tappa LIVE: nella fuga anche Trentin e Velasco; Tour de France, a La Plagne festa Arensman. Vingegaard è 2° e anticipa Pogacar; Tour de France, oggi 19esima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Nantua – Pontarlier: orari TV, percorso e favoriti - Pontarlier di 184,2 chilometri: un tracciamo ondulato, insidioso, perfetto per qualche fuggitivo ... Da fanpage.it

LIVE Tour de France, dalle 12.10 la penultima tappa da Nantua a Pontarlier - Al via la ventesima frazione del Tour, ideale per gli attaccanti: si parte alle 12. gazzetta.it scrive