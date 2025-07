LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sono in tredici a guidare la corsa | Gruppo a 2’30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 I fuggitivi affrontano la Côte de Thésy, seconda categoria di 3.5 km al 9%. 14:48 Gli uomini in fuga guadagnano ancora qualcosa. Il gruppo insegue a 2’27”. 14:45 Nel 2025 di Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) spicca il trionfo alla Parigi Nizza, il secondo consecutivo. 14:42 La prossima asperità da affrontare sarà la Côte de Thésy, seconda categoria di 3.5 km al 9%. 14:39 Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) ha vinto la quindicesima tappa del Tour 2025, la Muret -Carcassonne di 169,3 chilometri. 14:36 Il drappello di testa vanta 2’15” di margine sul gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sono in tredici a guidare la corsa: Gruppo a 2’30”

