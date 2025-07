LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sei uomini in testa c’è Simone Velasco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 In testa rimangono Groves, Van den Boek e Stewart. 15.58 Lo spagnolo è entrato troppo forte in curva. 15.57 Caduta per Romeo e Gregoire. Si salva Velasco. 15.56 Grandissima condizione per Velasco. L’italiano è stato il primo a rispondere agli attacchi in salita. Ora affronta in seconda posizione la discesa. 15.53 Conclusa la salita. Sono rimasti in 6 davanti. 15.52 Attacca Romeo. Rispondono Velasco e Groves. 15.51 Ultimo chilometro di salita. 15.50 In difficoltà Trentin. 15.49 Ripreso Sweeny. Bene ora Velasco in terza posizione. 15.47 Inizia la Côte de Longeville (2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sei uomini in testa, c’è Simone Velasco

In questa notizia si parla di: velasco - diretta - testa - tour

LIVE Italia-Germania, Amichevole volley femminile in DIRETTA: nuovi esperimenti per Velasco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46: La prima amichevole, che ha visto l’Italia prevalere con il punteggio di 3-1 (25-18, 20-25, 25-17, 25-21), è stata un buon test per il nuovo ciclo della Nazionale, che in questa fase non può contare sulle sue grandi protagoniste, impegnate con i club nelle finali di Champions League.

LIVE Italia-Germania, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo test per le azzurre di Velasco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Germania.

LIVE Italia-Germania, Amichevole volley femminile in DIRETTA: Velasco manda in campo tante novità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Germania.

Julio Velasco pubblica l'elenco delle azzurre convocate per la 3° Settimana di VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE 🇮🇹 Nel primo commento trovate la lista completa di tutte le azzurre convocate Volleyball World Vai su Facebook

20^ tappa LIVE: nella fuga anche Velasco; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sono in tredici a guidare la corsa: Gruppo a 2′; Paret-Peintre vince sul Ventoux. Pogacar in giallo.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Paret-Peintre vince sul Ventoux, Pogacar sempre giallo! (16^ tappa) - Diretta Tour de France 2025, classifica: bellissima vittoria di Valentin Paret- Secondo ilsussidiario.net

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Tadej Pogacar ha vinto la 12^ tappa, dominio e maglia gialla! - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi giovedì 17 luglio: Tadej Pogacar vincitore 12^ tappa Auch- Si legge su ilsussidiario.net