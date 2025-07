LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Kaden Groves si impone a Pontarlier quarto Velasco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Arriva ora il gruppo maglia gialla. 16.28 Groves è riuscito a sorprendere Stewart e Van der Broek lanciandosi verso l’arrivo di Pontarlier e conquistando la sua 21esima vittoria in carriera. 16.26 Questa la classifica di tappa: 1 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 4:06:09 2 VAN DEN BROEK Frank Team Picnic PostNL 0:54 3 EENKHOORN Pascal Soudal Quick-Step 0:59 4 VELASCO Simone XDS Astana Team 1:04 5 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 1:04 6 STEWART Jake Israel – Premier Tech 1:04 7 JEGAT Jordan Team TotalEnergies 1:04 8 WELLENS Tim UAE Team Emirates – XRG 1:04 9 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 1:04 10 SWEENY Harry EF Education – EasyPost 1:04 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Kaden Groves si impone a Pontarlier, quarto Velasco

Groves vince in volata 6^ tappa del Giro, Pedersen resta in rosa - NAPOLI (ITALPRESS) – Kaden Groves vince la sesta tappa del Giro d’Italia, la P otenza-Napoli di 227 chilometri.

Giro d'Italia: maxicaduta e tappa neutralizzata, Pedersen resta in rosa. A Napoli Groves si aggiudica la corsa segnata dalla pioggia - Niente poker di vittorie per Mats Pedersen sul lungomare di Napoli: il danese maglia rosa conserva il primato in classifica generale, ma deve rinunciare al quarto urrà in sei tappe al termine di una frazione - la Potenza-Napoli, la più lunga del Giro con i suoi 227 km - segnata pesantemente da una maxi caduta che ha stravolto le strategie della maglia rosa di poter contare su un arrivo in volata.

Ciclismo, Groves vince a Napoli la tappa della maxicaduta - Roma, 15 mag. (askanews) – Sembrava una tappa tranquilla, poi è successo di tutto. L’australiano Kaden Groves ha vinto a Napoli una volata confusa, quella della sesta tappa.

Tour de France, Kaden Groves vince in solitaria la penultima tappa da Nantua a Pontarlier - 20° tappa, la cronaca testuale; Tour de France 2025, Kaden Groves vince in solitaria a Pontarlier! 4° Simone Velasco; Giro, 6^ tappa: maxi-caduta e vittoria di Groves.

Groves si aggiudica la 20ª tappa del Tour più veloce di sempre: corso alla folle media di 45 km/h - Manca l'ultima tappa, la numero 21 con arrivo a Parigi per la parata finale della maglia gialla, di Tadej Pogacar ... Scrive fanpage.it

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Diciassettesima Tappa - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Diciassettesima Tappa del Tour de France 2025. Segnala msn.com