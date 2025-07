LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Jegat al comando della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 Jordan Jegat (Team TotalEnergies) guida la corsa da solo. 14:58 Jordan Jegat (Team TotalEnergies) prova a prendere vantaggio sui compagni di fuga. 14:56 Al comando ci sono tredici uomini: Tim Wellens(UAE Team Emirates-XRG), Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels), Matteo Trentin ( Tudor Pro Cycling Team), Ivan Romeo ( Movistar Team), Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), Jordan Jegat ( Team TotalEnergies), Jake Stewart (Israel – Premier Tech), Simone Velasco (XDS Astana Team), Romain Gregoire (Groupama – FDJ), Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), Harry Sweeny (EF Education – EasyPost) e Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jegat al comando della corsa

In questa notizia si parla di: jegat - diretta - comando - corsa

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sono in tredici a guidare la corsa: Gruppo a 2'; O'Connor trionfa a Courchevel. Pogacar in giallo; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: assolo vincente di Ben Healy a Gernika-Lumo. Almeida conserva il primato.

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2025/ Video streaming tv: comanda la Ferrari con ... - Per gli appassionati di motori, questo è soprattutto il weekend della diretta 24 Ore Le Mans 2025, la mitica corsa francese che avrà inizio alle ore 16. Scrive ilsussidiario.net