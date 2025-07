LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Groves in testa insegue il gruppo con Velasco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Quasi fatta per l’australiano. Da dietro non guadagnano. 16.17 Van den Broek insegue a 47?. PiĂą dietro il gruppo con Velasco. 16.17 Ultimi 5 chilometri per Groves! 16.16 Gruppo maglia gialla a 6?. 16.14 Inizia la discesa. 16.13 Ultimi 1o km. 16.12 Van der Broek stacca Stewart e si lancia all’inseguimento di Groves. 16.11 Si stacca definitivamente Trentin. 16.09 Leggero tratto in salita. 16.06 Jegat, Velasco e Eenkhoorn inseguono a 40?. 16.04 Ultimi 15 chilometri. 16.04 L’australiano rimane da solo in testa. 16.03 Attacca Groves! 16.02 Dietro ci sono Velasco, Jegat e Eenkhhorn. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Groves in testa, insegue il gruppo con Velasco

