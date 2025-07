LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | c’è un terzetto al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:31 Il vantaggio dei tre al comando è di 10”. 13:28 Al comando ci sono: Tim Wellens(UAE Team Emirates-XRG), Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Ewen Costiou (ArkĂ©a – B&B Hotels). 13:25 Il gruppo sta giĂ riassorbendo l’azione del drappello al comando. 13:23 Prova ad evadere un gruppetto con Tim Wellens(UAE Team Emirates-XRG), Frank van den Broek (Team Picnic PostNL),AurĂ©lien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Alexandre Delettre (Team TotalEnergies), Jarrad Drizners(Lotto). 13:19 Sono stati giĂ percorsi 701 metri di dislivello sui 2916 previsti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: c’è un terzetto al comando

