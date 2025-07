LIVE Superbike GP Ungheria 2025 in DIRETTA | si parte con la superpole! Bulega e Razgatlioglu iniziano la battaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 CLASSIFICA MONDIALE SBK 2025 TOPRAK RAZGATLIOGLU 345. NICOLO BULEGA 341. DANILO PETRUCCI 209. ALVARO BAUTISTA 194. ANDREA LOCATELLI 188. SAM LOWES 131. XAVI VIERGE 90. IKER LECUONA 90. ALEX LOWES 85. ANDREA IANNONE 84. 10.43 Ci attende un sabato davvero intenso per il fine settimana magiaro. Alle ore 11.00 si inizierĂ con la superpole, quindi alle ore 14.00 sarĂ la volta di Gara-1 che metterĂ in palio i primi punti del weekend. 10.40 Buongiorno e benvenuti al Balaton Park! Tra 20 minuti prenderĂ il via la superpole del GP d'Ungheria Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2025, Bulega cerca pole e vittoria.

