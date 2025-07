LIVE Superbike GP Ungheria 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu vola verso la vittoria Bulega stabile in seconda posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 Cade nuovamente Rea, gara finita per lui. -5 Petrucci sale in quinta posizione al posto di Lowes. -6 Caduta di Rea che riparte in ultima posizione. -7 Bulega si trova a 3.5 da Razgatlioglu. -8 Rea crolla ottavo. -9 La top cinque al momento: 1 1 RAZGATLIOGLU LEAD 1’40.148 2 11 BULEGA 4.186 1’40.053 3 19 BAUTISTA 6.087 1’39.989 4 55 LOCATELLI 8.539 1’40.747 5 22 LOWES 9.310 1’40.710 -10 Contusione alla schiena per Gardner. -11 Bautista scavalca Locatelli per la terza posizione. -12 Record della pista per Razgatlioglu, 1.37.732. -13 Caduta per Lowes. -14 BULEGAA supera Locatelli, terza posizione per il centauro italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu vola verso la vittoria, Bulega stabile in seconda posizione

In questa notizia si parla di: bulega - razgatlioglu - posizione - diretta

Superbike: Razgatlioglu domina la seconda sessione di libere a Most. Quarto Bulega - Si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu la seconda sessione di prove libere valida per il GP della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike, in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Most.

Superbike, Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia. Bulega vittima di una brutta caduta - Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike.

Superbike, a Cremona si sono visti i veri valori del Mondiale, questione tra Bulega e Razgatlioglu - Il round italiano del Mondiale Superbike 2025 ha partorito tre gemelli, ovverosia i risultati delle tre competizioni disputate tra sabato e domenica nell’autodromo di Cremona.

Toprak Razgatlioglu va a caccia del bis dopo la vittoria di Gara 1, accompagnato in prima fila da Nicolò Bulega e da Jonathan Rea, promosso di una posizione in griglia per l’assenza di Alex Lowes,… https://gpone.com/it/2025/07/13/sbk/live-superpole-race-su Vai su X

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu domina gara-1, Bulega limita i danni con il secondo posto; Misano 2025, Superpole Race: Bulega cade al via, vince Razgatlioglu | FP - Risultati - WSBK; LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu vince in solitaria e balza in testa al Mondiale!.

SBK, Toprak inarrestabile: è pole a Balaton, 3° Locatelli, 4° Bulega - SBK: Il turco rifila quasi mezzo secondo a Sam Lowes, autore del secondo crono, mentre Nicolò apre la seconda fila a sei decimi seguito da Petrucci e Lecuona, 7° Bautista poi Iannone, Vierge e Rea. Lo riporta gpone.com

DIRETTA SBK/ Superbike, streaming prove libere live video tv: Toprak il migliore! (Gp Ungheria 2025) - Si chiude la diretta Sbk delle prove libere, le fp1 superbike dall'Ungheria: miglior tempo, tanto per cambiare, per Toprak su BMW ... Da ilsussidiario.net