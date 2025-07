LIVE Superbike GP Ungheria 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu vince gara-1 Bulega chiude secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 1 RAZGATLIOGLU LEAD 1’40.705 2 11 BULEGA 3.738 1’40.570 3 19 BAUTISTA 6.002 1’40.261 4 55 LOCATELLI 13.993 1’41.568 5 9 PETRUCCI 16.174 1’41.067 6 22 LOWES 16.590 1’41.033 7 5 MONTELLA 24.048 1’41.552 8 97 VIERGE 26.675 1’42.032 9 31 GERLOFF 29.620 1’41.937 10 47 BASSANI 30.105 1’41.384 11 60 VAN DER MARK 33.236 1’42.006 12 77 AEGERTER 33.767 1’40.993 13 29 IANNONE 36.971 1’41.824 14 95 MACKENZIE 37.944 1’41.693 15 99 SOFUOGLU 38.243 1’41.659 16 12 RINALDI 45.308 1’42.103 17 53 RABAT 46.406 1’42.211 18 21 ZAIDI OUT 65 REA OUT 14 LOWES OUT 7 LECUONA OUT 17 VICKERS OUT 87 GARDNER VINCE Razgatlioglu, secondo Bulega e terzo Bautista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu vince gara-1, Bulega chiude secondo

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega cerca l’allungo su Razgatlioglu - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 0.277 il ritardo del turco. -16 Giro veloce per il pilota della Ducati in 1:29.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: parte forte Bulega, subito dietro Razgatlioglu - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Settimo Andrea Locatelli, ottavo Danilo Petrucci. -9 Lowes, partito male, è in quinta piazza.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega conquista la pole position, terzo Razgatlioglu - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Le prime 10 posizioni in griglia: 1 Bulega, 2 Lowes, 3 Razgatlioglu, 4 Bautista, 5 Vierge, 6 Iannone, 7 Gardner, 8 Locatelli, 9 Lecuona, 10 Van der Mark.

Toprak Razgatlioglu va a caccia del bis dopo la vittoria di Gara 1, accompagnato in prima fila da Nicolò Bulega e da Jonathan Rea, promosso di una posizione in griglia per l'assenza di Alex Lowes

Per la prima volta nella storia, il paddock di WorldSBK fa tappa sul circuito di Balaton Park, in Ungheria, dove domenica, in occasione della Superpole Race, sarà disputata la gara numero 1000 del Campionato del Mondo Superbike. Nicolò Bulega deve r

Diretta SBK Superbike/ A Balaton Park si può decidere il Mondiale (GP Ungheria, sabato 26 luglio 2025) - Presentazione della diretta SBK Superbike del Gran premio d'Ungheria, dove vedere la gara, programma del weekend e la situazione dei piloti ... ilsussidiario.net scrive

LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Bulega cerca risposte tra superpole e gara-1 - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il mondiale 2025 di Superbike esordisce al Balaton Park, nello stato ungherese, e lo fa con una nuova sorpresa in vetta alla classifica. Come scrive informazione.it