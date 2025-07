LIVE Superbike GP Ungheria 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu centra la pole Bulega quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 La superpole del GP di Ungheria, quindi, va a Razgatlioglu che stampa un clamoroso 1:38.357. Bulega non va oltre la quarta posizione a 612 millesimi, quinto Petrucci a 723, sesto Lecuona, settimo Bautista, ottavo Iannone a 951 11.28 Razgatlioglu vola!!!!!! 1:38.357 lima altri 12 millesimi, Sam Lowes secondo a 477 millesimi, poi Locatelli a 486, Bulega quarto a 612. BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA SUPERPOLE! Andiamo a vedere i tempi! Razgatlioglu e Bulega sono da record nel T1. -1 minuto: si lanciano tutti! Andiamo a vedere se sarĂ possibile compiere un giro lineare perchè il traffico è enorme! -2 minuti: pista presa d’assalto, tutti i piloti sono vicinissimi e cercano di perdere meno tempo possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu centra la pole, Bulega quarto

