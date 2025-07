LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | spadiste agevolmente ai quarti tocca ora ai fiorettisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:27 Tra una decina di minuti i fiorettisti azzurri torneranno sulla pedana gialla per il quarto di finale contro la Polonia. 10:23 Conclusi anche i gironi eliminatori della sciabola individuale femminile. 3 vittorie ed altrettante sconfitte per Chiara Mormile, 5 successi ed un KO per Mariella Viale, percorso netto di Eloisa Passaro. 10:21 Intanto si sono chiusi tutti gli ottavi di finale del fioretto a squadre maschile. L’Italia se la vedrĂ ai quarti contro la Polonia. Questo il tabellone allineato ai quarti: Italia-Polonia Belgio-Francia Giappone-Ungheria Hong Kong-USA ITALIA-HONG KONG 38-23! C’è ancora tempo per un cartellino rosso ad Hsieh, e per un’ultima stoccata dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

