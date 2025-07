LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | percorso netto di Galassi! Tra poco Italia-Singapore nel fioretto maschile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.00 L’estone torna in vantaggio per 3-2 e vince! In pedana c’è di nuovo Galassi contro Tychler! 7.59 Svensson rimonta Djatsuk! 2-2 7.58 Doppio vantaggio per l’estone! 2-0 7.57 Djatsuk trova il vantaggio! 1-0 7.55 Svensson sfida Djatsuk per il diciannovesimo assalto della pool! 7.55 Tychler quasi lo sorprende con la rimonta ma Andrews chiude 5-4. 7.54 Grande ritmo tra i due, con Andrews che resta avanti 4-3. 7.54 Parte meglio Andrews che trova la prima stoccata dell’assalto, il britannico si fa raggiungere subito da Tychler! 1-1 7.52 Ancora ferma la pedana numero 22 che ospita la pool di Cuomo! 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: percorso netto di Galassi! Tra poco Italia-Singapore nel fioretto maschile!

Ilaria Galassi si sposa! Proposta di nozze in diretta a La Volta Buona per l’ex Non è la Rai (VIDEO) - La proposta di nozze a Ilaria Galassi in diretta TV L'articolo Ilaria Galassi si sposa! Proposta di nozze in diretta a La Volta Buona per l’ex Non è la Rai (VIDEO) proviene da Novella 2000.

Ilaria Galassi, proposta di matrimonio a ‘La volta Buona’: la sorpresa in diretta - (Adnkronos) – Proposta di matrimonio in diretta a 'La volta buona'. Ilaria Galassi è stata sorpresa oggi, martedì 20 maggio, dal compagno Daniele che, a sua insaputa, si è inginocchiato davanti a lei, nel salotto di Caterina Balivo, chiedendole la mano.

Dove vedere in tv e in streaming i Mondiali di scherma 2025? - Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere le gare in tv e in streaming, il programma e gli italiani convocati. Riporta tag24.it

Italia ai Mondiali di Scherma 2025 su Sky, Rossella Fiamingo: "Siamo quelle da battere" - Sarà possibile seguire le gare chiave del Mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW . Scrive sport.sky.it