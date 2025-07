LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | percorso netto di Galassi! Inizia Italia-Singapore nel fioretto maschile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-9 Prima stoccata per il Singapore di Loo in questo quinto assalto! Adesso è il turno di Macchi che riaffronta Loo! 20-8 Chiude l’assalto Alessio! 19-8 Altro ottimo ottimo attacco di Foconi! 18-8 Parziale aperto di 3-1 per Foconi! 17-8 Grande attacco di Foconi! 16-8 Soh non ci sta e si fa sentire, ma il vantaggio dell’Italia resta netto. 16-7 Foconi questa volta mette a segno la prima stoccata dell’assalto! In pedana torna Foconi contro Soh! 15-7 Marini chiude il suo primo assalto! 14-7 Parziale aperto di 4-1 per Marini! 13-7 Bravissimo Marini che continua ad essere aggressivo! 12-7 Loo prova a farsi sentire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: percorso netto di Galassi! Inizia Italia-Singapore nel fioretto maschile!

