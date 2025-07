LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | percorso netto di Galassi e Cuomo! L’Italia passa sul Singapore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.57 Sulla stessa pista dell’Italia che ha appena battuto 45-20 il Singapore, sta per arrivare l’Italia femminile di spada per i suoi ottavi di finale contro Hong Kong! 45-20 Ed arriva subito la stoccata decisiva! L’Italia ora affronterĂ una tra Corea e Polinia! 44-20 Attacco e contrattacco dell’azzurro che porta l’Italia ad una stoccata dai quarti di finale! 43-20 Ottima stoccata di Macchi! 42-20 Tan trova la prima stoccata del suo assalto! 42-19 Attacco e contrattacco dell’azzurro! 41-19 La prima stoccata è di Macchi! In pedana ci sono Macchi e Tan, con l’Italia che cerca le ultime cinque stoccate! 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

