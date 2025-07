LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | OROOOOOOO! Azzurri campioni del mondo di fioretto! Quarte le spadiste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.24: Tra poco la finale della spada donne tra Francia e Russia 19.20: Un successo che arriva nonostante due parziali negativi pesantissimi, 2-10 Macchi contro Massialas, 2-10 Marini contro Itkin. Una vittoria che acquista ancora maggiore spessore. Per due volte gli azzurri hanno dovuto riprendere in mano una situazione quasi disperata e sono riusciti a tenere sotto gli Usa, mai domi CHE SOFFERENZA! L’Italia batte 43-42 gli Stati Uniti nella finale del fioretto maschile e conquista il primo oro del Mondiale di Tbilisi OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Italia-USA 43-42 cartellino rosso per Bianchi Italia-USA 43-41 Italia-USA 43-40 Italia-USA 42-30 a 12? dalla fine Italia-USA 41-40 a 27? dalla fine Italia-USA 41-39 Italia-USA 41-38 Italia-USA 41-37 Italia-USA 40-37 Italia-USA 40-36 Italia-USA 39-36 1’19” alla fine Giallo a Bianchi Italia-USA 39-35 Italia-USA 38-35 C’era una volta il Marini che faceva paura a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: OROOOOOOO! Azzurri campioni del mondo di fioretto! Quarte le spadiste

L'Italia resta a bocca asciutta nella prima giornata dei Mondiali di scherma. Dopo i fiorettisti, anche le spadiste restano senza medaglie. Vai su Facebook

Mondiali scherma: oro per gli azzurri del fioretto - Oro per l'Italia del fioretto ai mondiali di scherma in corso a Tbilisi. Lo riporta ansa.it

Mondiali scherma: battuta la Francia, fiorettisti azzurri in finale - Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai Mondiali di scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l'Italia a Tbilisi. Come scrive ansa.it