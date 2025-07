LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia-USA in finale nel fioretto maschile Spadiste sotto nel punteggio nella semifinale con la Francia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sembra essersi fatta male la fiorettista francese, la quale è caduta di spalle nel corso dell’assalto. Termina l’assalto con l’uscita involontaria dalla pedana di Rembi. Rizzi-Rembi 13-19. Giulia tenta l’affondo, risposta vincente di Rembi. Rizzi-Rembi 13-18. Rizzi-Rembi 12-17. Colpo doppio, arrivano incoraggiamenti dalla panchina dell’Italia. Rizzi-Rembi 11-16. Luce verde che decreta il punto alle francesi. Rizzi-Rembi 11-15. Affondo vincente dell’azzurra. Inizia il sesto assalto, Rizzi e Rembi in pedana. Italia che deve recuperare il margine di cinque stoccate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia-USA in finale nel fioretto maschile. Spadiste sotto nel punteggio nella semifinale con la Francia

In questa notizia si parla di: diretta - italia - scherma - mondiali

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

#Scherma mondiale @SkySport e @NOWTV_It : diretta da Tbilisi - Campionati del Mondo con finali, studi, interviste https://digital-news.it/news/sky-italia/53374/scherma-mondiale-sky-e-now-diretta-da-tbilisi-campionati-del-mondo-con-finali-studi-interviste… Vai su X

L'Italia resta a bocca asciutta nella prima giornata dei Mondiali di scherma. Dopo i fiorettisti, anche le spadiste restano senza medaglie. Vai su Facebook

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tre bronzi per l’Italia tra sciabola e fioretto. Ori per Bazadze e Kiefer; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: in pedana gli azzurri del fioretto per la semifinale contro la Francia; Mondiali LIVE: fioretto U, Italia in finale.

Mondiali di scherma, i risultati di oggi da Tbilisi LIVE - Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini hanno portato l’Italia in finale nel torneo a squadre di fioretto maschile ai Campionati Mondiali 2025 di scherma, in corso di svolgi ... Secondo informazione.it

Mondiali scherma: Italia in finale nel fioretto maschile. Francia ko, alle 18 l'assalto all'oro con gli Usa - Medaglia sicura per gli azzurri, che hanno superato in semifinale i francesi 45- Da gazzetta.it