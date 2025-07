LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia del fioretto maschile in semifinale in pedana le spadiste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ITALIA-POLONIA (fioretto maschile) 45-35! Andiamo ragazzi! Bianchi chiude la contesa ed esulta verso i compagni di squadra. Azzurri che in semifinale attendono la vincente di Belgio-Francia. Italia-Estonia 13-9. Bene anche Rossella Fiamingo, che tiene a debita distanza le estoni. Ora il quinto assalto tra Santuccio e Differt. Bianchi-Siess 44-35. Colpo in allungo dell’azzurro. Siamo ai match point. Bianchi-Siess 43-35. Arrivano due rapidissime stoccate del fiorettista della Polonia. Bianchi-Siess 43-33. Non molla il polacco, che con orgoglio piazza il colpo vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

