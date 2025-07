LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia ai quarti nel fioretto maschile tocca alle spadiste Avanzano Galassi e Cuomo nella spada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.02 Come detto prima, anche Cuomo ha fatto percorso netto, raggiungendo Galassi nella fase ad eliminazione diretta nella spada concludendo il suo girone battendo 5-4 Brems, 5-0 Billard e 5-1 Roa! 8.57 Sulla stessa pista dell’Italia che ha appena battuto 45-20 il Singapore, sta per arrivare l’Italia femminile di spada per i suoi ottavi di finale contro Hong Kong! 45-20 Ed arriva subito la stoccata decisiva! L’Italia ora affronterĂ una tra Corea e Polinia! 44-20 Attacco e contrattacco dell’azzurro che porta l’Italia ad una stoccata dai quarti di finale! 43-20 Ottima stoccata di Macchi! 42-20 Tan trova la prima stoccata del suo assalto! 42-19 Attacco e contrattacco dell’azzurro! 41-19 La prima stoccata è di Macchi! In pedana ci sono Macchi e Tan, con l’Italia che cerca le ultime cinque stoccate! 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia ai quarti nel fioretto maschile, tocca alle spadiste. Avanzano Galassi e Cuomo nella spada

In questa notizia si parla di: diretta - italia - galassi - cuomo

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano i gironi eliminatori della spada di Galassi e Cuomo!; DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali; LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Galassi argento nella spada maschile, bronzo per Santarelli.

Diretta/ Italia Polonia (risultato finale 3-2): vittoria Azzurra! (VNL ... - La diretta Italia Polonia, valida per la Volley Nations League 2025 fa registrare la reazione dei polacchi che si aggiudicano un combattuto secondo set col punteggio ... Come scrive ilsussidiario.net

Diretta/ Italia Corea del Sud (risultato finale 3-0): tre su tre ... - Diretta Italia Corea del Sud streaming video tv, oggi 6 giugno 2025: orario e risultato live della partita di volley per la Nations League femminile. Riporta ilsussidiario.net