CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.30 Gli assalti dei due italiani stanno per iniziare! 6.27 Galassi si prepara per affrontare il suo primo assalto contro Favre, mentre nella pedana numero 22, Cuomo sfiderà il lettone Sergejs Kovales! 6.24 Presente anche Valerio Cuomo nella Pool numero 16, con gli assalti che stanno per iniziare! 6.23 Oltre Hadrien, Galassi dovrà vedersela con l’arabo Al Hammadi Abdullah, il britannico Benjamin Andrews, lo svedese Jonathan Svensson, l’estone Filipp Djatsuk e il sudafricano Pavel Tychler. 6.20 Il nostro Galassi, fresco vincitore del suo primo argento europeo nella spada a Genova lo scorso giugno, sarà impegnato, tra pochissimi minuti nella pedana blu, dove darà lui il via al suo girone eliminatorio: infatti, il classe 2005 avrà il primo assalto della pool, contro lo svizzero Favre Hadrien. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano i gironi eliminatori della spada di Galassi e Cuomo!

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Galassi e Cuomo avanti nella spada. Iniziate le eliminatorie della sciabola femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Rubes 6-4 Di Veroli-Rubes 5-4 Di Veroli-Rubes 4-4 Battiston sconfitta 3-5 da Maxwell Viale vince 5-4 contro Gungor Di Veroli-Rubes 1-0 SIMONE GALASSI PIAZZA LA STOCCATA VINCENTE e batte 15-14 il lussemburghese Giannotti al termine di un assalto emozionante Galassi-Giannotti 14-14 Galassi-Giannotti 13-13 Galassi-Giannotti 12-13 12.

