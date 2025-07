LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | fiorettisti in finale per l’oro spadiste per il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Termina qui il sogno dell’oro per le spadiste azzurre. La squadra composta da Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio potrà comunque giocarsi la medaglia di bronzo contro la perdente di Corea del Sud-nazionale atleti neutrali, sfida che inizierà tra pochi minuti. Finisce qui: Italia-Francia 32-45. Santuccio-Louis Marie 32-44. Una stoccata alla vittoria della Francia. Santuccio-Louis Marie 32-41. Santuccio-Louis Marie 32-39. Tenta l’impresa impossibile Alberta Santuccio. Ferita nell’orgoglio, Santuccio va a segno per quattro volte di fila, Italia-Francia 30-39. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: fiorettisti in finale per l’oro, spadiste per il bronzo

