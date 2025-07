LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | fiorettisti e spadiste per il riscatto nelle prove a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di questo intenso sabato dei Mondiali di scherma 2025. A Tbilisi (Georgia) si assegnano i primi titoli a squadre con le fasi decisive del fioretto maschile e della spada femminile. Si disputeranno anche i gironi eliminatori di spada maschile e sciabola femminile con diversi italiani che non dovranno fari sorprendere per centrare la qualificazione al tabellone principale. Dopo aver giochicchiato nel primo turno di ieri contro la Croazia Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Filippo Macchi alzeranno i giri del motore sin dall’ottavo di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: fiorettisti e spadiste per il riscatto nelle prove a squadre

In questa notizia si parla di: diretta - scherma - mondiali - squadre

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi - In vista del weekend, Sabato 24 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma - In vista del weekend, Domenica 25 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si comincia a Genova con fioretto femminile e sciabola maschile! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEÂ Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei 2025 di scherma.

#Scherma mondiale @SkySport e @NOWTV_It : diretta da Tbilisi - Campionati del Mondo con finali, studi, interviste https://digital-news.it/news/sky-italia/53374/scherma-mondiale-sky-e-now-diretta-da-tbilisi-campionati-del-mondo-con-finali-studi-interviste… Vai su X

Il Portogallo spera di raggiungere per la prima volta la fase a eliminazione diretta, ma la forma recente ha ridimensionato le aspettative Una panoramica sulla squadra lusitana, con la rosa completa, la stella, la giocatrice da tener d'occhio, il calendario e Vai su Facebook

Mondiali scherma: 3 bronzi per l'Italia; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tre bronzi per l’Italia tra sciabola e fioretto. Ori per Bazadze e Kiefer; Mondiali di scherma Tbilisi 2025: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta.

Dove vedere in tv e in streaming i Mondiali di scherma 2025? - Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere le gare in tv e in streaming, il programma e gli italiani convocati. Si legge su tag24.it

Italia ai Mondiali di Scherma 2025 su Sky, Rossella Fiamingo: "Siamo quelle da battere" - Sarà possibile seguire le gare chiave del Mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW . Segnala sport.sky.it