CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRASILE-GIAPPONE DALLE 20.00 17.28 Danesi si conferma la migliore al mondo a muro: a che oggi ne ha messi a segno ben 5. 17.27 Miglior marcatrice Egonu con 16 punti. Benissimo oggi le schiacciatrici: 13 Degradi, 10 Sylla. 17.27 11 muri e 3 ace per le azzurre. 17.26 Una semifinale letteralmente dominata dall’Italia. Polonia sconfitta con un sonoro 3-0: 25-18, 25-16, 25-14. Non c’è stata partita. 25-14 Mani fuori di Egonu. ITALIA-POLONIA 3-0. Domani, alle ore 20.00, le azzurre affronteranno una tra Brasile e Giappone per difendere il titolo di Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 3-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: impressionante prova di forza, Egonu e Sylla devastanti