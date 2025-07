LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Verstappen al comando su Piastri e Leclerc quarto Norris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 1015 Verstappen allunga a 876 millesimi su Piastri, mentre Norris è a 573 dal compagno! Giro 1015: chi la spunterĂ nel terzetto di testa? Norris si sta facendo sotto a Piastri che deve provare ad attaccare Max! Giro 1015: ci attende un finale davvero vibrante! Verstappen è in vetta con 6 decimi su Piastri che, a sua volta, ha 6 decimi su Norris! Giro 915 Hamilton sempre 16° e non riesce ad avvicinarsi ad Albon che è inserito in un trenino DRS. Giro 915: si apre un nuovo giro con Verstappen in vetta con 628 millesimi su Piastri. Attenzione! Norris in zona DRS sull’australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Verstappen al comando su Piastri e Leclerc, quarto Norris

In questa notizia si parla di: piastri - norris - verstappen - diretta

F1, Oscar Piastri: “Un buon venerdì, ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris” - Un venerdì da incorniciare per la McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris si sono divisi la posta in occasione delle due sessioni di prove libere all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro questa settimana del GP dell’Emilia Romagna 2025, settimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.

Gp di Silversone di F1, Norris vince la gara davanti a Piastri. Leclerc è quattordicesimo - Lando Norris vince un pazzo e divertente Gp di Silverstone davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e si fa sotto nella lotta per il titolo.

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara - McLaren da record. Segnali confortanti da Ferrari, ma solo sul passo gara. Si chiude così il venerdì del Gram Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di Formula 1.

LIVE #F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: alle 12.30 la FP1, si lavora in vista della Qualifying Race -#BelgianGP #Leclerc #Hamilton #Vasseur #Verstappen #Russell #Antonelli #Norris #Piastri Vai su X

#F1 | GP Belgio 2025, Sprint Qualifying: Piastri stende la concorrenza. Verstappen 2° su Norris, Leclerc 4°, Hamilton e Antonelli fuori in SQ1 Articolo completo qui https://www.p300.it/f1-gp-belgio-2025-sprint-qualifying-piastri-stende-la-concorrenza-versta Vai su Facebook

F1 GP Belgio LIVE, la gara sprint e qualifiche in diretta: Verstappen primo, Leclerc è terzo; LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: tra poco la Sprint Race. Leclerc cerca il colpo?; F1, qualifiche e pole della sprint race del GP Belgio in diretta live.

F1, diretta Sprint GP Belgio LIVE Spa: Verstappen brucia Piastri allo start, Leclerc è terzo, Hamilton dietro - La diretta della Sprint del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 sul Circuito di Spa. Da sport.virgilio.it

GP Belgio 2025, Sprint – DIRETTA: il via alle 12.00 - 00 – Iniziando questa diretta scritta ricordandovi gli orari del weekend: oggi pomeriggio, alle 16. formulapassion.it scrive