LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | tra poco la Sprint Race Leclerc cerca il colpo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Questa la griglia di partenza della Sprint Race: 1 Oscar Piastri McLaren (SQ3) 2 Max Verstappen Red Bull Racing (SQ3) 3 Lando Norris McLaren (SQ3) 4 Charles Leclerc Ferrari (SQ3) 5 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ3) 6 Carlos Sainz Williams (SQ3) 7 Oliver Bearman Haas F1 Team (SQ3) 8 Pierre Gasly Alpine (SQ3) 9 Isack Hadjar Racing Bulls (SQ3) 10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (SQ3) 11 Liam Lawson Racing Bull (SQ2) 12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (SQ2) 13 George Russell Mercedes (SQ2) 14 Fernando Alonso Aston Martin (SQ2) 15 Lance Stroll Aston Martin (SQ2) 16 Alexander Albon Williams (SQ1) 17 Nico Hulkenberg Kick Sauber (SQ1) 18 Lewis Hamilton Ferrari (SQ1) 19 Franco Colapinto Alpine (SQ1) 20 Kimi Antonelli Mercedes (SQ1) 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: tra poco la Sprint Race. Leclerc cerca il colpo?

In questa notizia si parla di: diretta - sprint - race - leclerc

MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Francia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8 - Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale, che sbarca in Francia, sul tracciato ricavato in parte dal mitico 'Circuit de la Sarthe' (dove si svolge la 24 Ore di Le Mans) e un'anima italiana: intitolata all'imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica.

LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: Quartararo batte ancora Marquez sul giro secco! Bagnaia delude, alle 15.00 la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 11.43 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15 per la Sprint! 11.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ci avviciniamo al primo vero sprint di quest’edizione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16:50 Caduta! Rotonda con un pericoloso spartitraffico che coglie alla sprovvista 4 corridori.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: dalle 16.30 le qualifiche Sprint, Ferrari in cerca di risposte - Vai su X

F1, FREE PRACTICE SPA - PIASTRI IL PIĂ™ VELOCE, VERSTAPPEN A 4 DECIMI Sprint Qualifying alle 16.30 #MemasGP #BelgianGP Vai su Facebook

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte tra Sprint e qualifiche; F1, qualifiche e pole della sprint race del GP Belgio in diretta live; F1 GP Belgio, oggi qualifiche e gara sprint: Piastri in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming.

F1, diretta Sprint GP Belgio LIVE Spa: Piastri e Verstappen in prima fila, Leclerc quarto, Hamilton da rimonta - La diretta della Sprint del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 sul Circuito di Spa. sport.virgilio.it scrive

Gara Sprint F1 Gp Spa diretta: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc - Sullo storico circuito belga di Francorchamps va in scena la terza minigara da 100 km del Mondiale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it