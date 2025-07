LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Piastri e Norris svettano in Q2 Verstappen e Leclerc primi degli umani Eliminati Hamilton e Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT 16.37 A 4? dalla fine della Q2 ora vedremo come si comporteranno i team, con la gestione delle gomme. 16.35 Leclerc ha fatto il massimo possibile col proprio pacchetto. Nel team-radio l’ha confermato, certo avere quattro decimi di ritardo. 16.32 Si ristabiliscono i valori. Piastri in 1:40.626 si è portato davanti a tutti con 0.089 di margine su Norris e 0.325 su Verstappen. Leclerc è quarto a 0.458, subendo un distacco di un mezzo secondo nel t-2. 16.30 Super giro di Max Verstappen in 1:40.981, attendiamo le risposte delle McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris svettano in Q2, Verstappen e Leclerc primi degli umani. Eliminati Hamilton e Antonelli

