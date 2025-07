LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | cominciano le qualifiche! Ferrari cerca di risolvere l’enigma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT 16.01 Si comincia con l’attività in pista. Le squadre diversificheranno tra gomme soft e medie. 16.00 VIA ALLA Q1!!! 15.58 Vedremo come i team gestiranno la ricerca del tempo, in relazione al consumo delle gomme. 15.55 5? al via delle qualifiche. 15.53 Fondamentale sarà anche la gestione del traffico, visto che probabilmente tutti usciranno nello stesso momento per evitare sorprese legate al meteo. 15.50 Sarà sfida a tre per la pole-position? Vedremo. Probabile che la Red Bull caricherà un po’ di più la macchina di Max Verstappen, per l’arrivo della pioggia di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: cominciano le qualifiche! Ferrari cerca di risolvere l’enigma

In questa notizia si parla di: diretta - belgio - cominciano - qualifiche

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’Italia, il Belgio è il primo riferimento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Ricordiamo che per l’Italia bisognerà aspettare l’ultima suddivisione in programma alle ore 18.

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Italia in gara alle 18.00, Derwael guida il Belgio in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 CLASSIFICA CORPO LIBERO. Primeggiano le israeliane Lihie Raz e Yali Shoshani con un poco brillante 12.

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Belgio al comando, cresce l’attesa per l’Italia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Ci si aspettava qualcosa di più dal corpo libero di Naomi Visser, che invece commette delle sbavature e si ferma a 12.

F2 | GP Belgio, Sprint Race: la cronaca LIVE della prima gara del weekend a Spa; Pole Sprint con record di Piastri davanti a Verstappen e Norris. Leclerc 4°, Hamilton e le Mercedes out dai primi 10; Calendario F1 2025, tutti i GP del Mondiale: date e orari. Il Belgio la prossima tappa.

DIRETTA F1 | GP Belgio 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO] - Rieccoci collegati con il circuito di Spa per la diretta delle Qualifiche del Gran Premio del Belgio. Riporta f1grandprix.motorionline.com

F1 Live GP Belgio: segui le qualifiche in diretta - Dopo una vittoria straordinaria di Verstappen nella sprint race, la Formula 1 si prepara per scendere nuovamente in pista per le qualifiche che decideranno l'ordine di partenza del gran premio di dome ... Secondo autosprint.corrieredellosport.it