LIVE Darderi-Taberner ATP Umago 2025 in DIRETTA | azzurro in campo a breve!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:50 L’azzurro ha superato la testa di serie n.3 Ugo Carabelli in semifinale, annullando set point nel tie-break del primo set, mentre Taberner ha sconfitto Francisco Cerundolo, prima forza del seeding. 19:45 Luciano Darderi ha legittimato il suo status di top 50 tra Bastad e Umago, imponendosi in Svezia e qui giungendo di nuovo in finale. Oggi è favorito per alzare la seconda coppa consecutiva e issarsi così a ridosso della top 30! Il rivale è Carlos Taberner, alla prima finale in carriera nel circuito maggiore. 19:41 Tra pochi minuti scenderanno in campo i due finalisti di umago! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’atto conclusivo del torneo ATP 250 di Umago (CRO) che vede di fronte l’azzurro Luciano DARDERI e il terraiolo iberico Carlos Taberner. 🔗 Leggi su Oasport.it

