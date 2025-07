LIVE Darderi-Taberner 6-3 6-3 ATP Umago 2025 in DIRETTA | l’azzurro chiude facendosi male sul match point

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dispiace per l’epilogo: caviglia molto gonfia per l’italiano! Si conclude la DIRETTA LIVE di un’altro titolo azzurro in questa stagione. Darderi si conferma n.4 d’Italia e si lancia per lo swing americano: un saluto sportivo! 22:11 Si chiude qui un’altra bella settimana per Luciano DARDERI, che vince il 4° titolo in carriera. Al momento si sta facendo vedere dal fisioterapista, pare ancora dolorante. Sono quattro titoli tutti su terra battuta e in ATP 250! 22:10 Sono 7 gli ace per Darderi, che ha servito come un treno e oggi non ha concesso neanche una singola chance di break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Taberner 6-3, 6-3, ATP Umago 2025 in DIRETTA: l’azzurro chiude facendosi male sul match point

